- Libia: tribù Warfalla, via tutti i mercenari dal Paese o imbracceremo le armi - Il Consiglio sociale della tribù Warfalla, il principale gruppo arabo-berbero della Libia, chiede di tenere le elezioni entro la data prefissata del 24 dicembre, di aprire rapidamente la strada che collega Sirte e Misurata e l'uscita “immediata” dei mercenari stranieri dal Paese nordafricano. Lo ha affermato lo stesso Consiglio in un lungo comunicato stampa, esprimendo alcune riserve sul metodo di selezione dei membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) e sui retroscena della scelta dell’attuale governo provvisorio di unità nazionale guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba. La tribù dei Warfalla ribadisce la propria adesione “al processo elettorale e alla data fissata, che sono senza dubbio il risultato più rilevante del dialogo politico libico”, definendo le elezioni un “motivo di speranza da non trascurare, nonostante le divergenze esistenti”. Il Consiglio ha affermato che l'unità della Libia è “una linea rossa” e la tribù Warfalla è schierata “in prima linea” contro la partizione del Paese. (segue) (Res)