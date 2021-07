I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: colloquio Menfi-Kubis, focus su elezioni e apertura strada costiera - Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, ha discusso con l'inviato Onu in Libia, Jan Kubis, del dossier delle elezioni del prossimo dicembre e delle misure adottate dal Comitato militare congiunto "5+5" per riaprire la strada costiera. Lo ha riferito l'ufficio stampa del presidente libico, affermando che l'incontro tenuto ieri nella capitale Tripoli ha discusso anche degli sforzi del Consiglio presidenziale per raggiungere la riconciliazione nazionale e una pace duratura. Al termine dell'incontro, Menfi ha elogiato il ruolo svolto dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) “al fine di contribuire a ripristinare la stabilità nel Paese”. (segue) (Res)