I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Egitto: morta Jehan Sadat, vedova del presidente assassinato nel 1981 - E’ morta in Egitto Jehan Sadat, vedova del defunto presidente Mohamed Anwar Sadat, terzo capo dello Stato egiziano assassinato nel 1981. Lo ha reso noto la presidenza della Repubblica egiziana. “E’ stata un modello per le donne egiziane nel sostegno del marito nelle condizioni più difficili”, si legge in un comunicato. “Il presidente Abdel Fatah al Sisi ha emesso una decisione di concedere alla signora Jihan Sadat l’onoroficienza dell'Ordine delle Virtù (Nishan al-Kamal)”, conclude la nota. L’ex first lady era nata al Cairo il 29 agosto del 1933 era di origini britanniche. Ha sposato suo marito all’età di 16 anni e dalla loro unione sono nati quattro figli: Lubna Anwar al Sadat, Noha Anwar al Sadat, Gamal Anwar al Sadat e Jehan Anwar al Sadat. Jehan Sadat ha giocato un ruolo fondamentale nella riforma delle leggi sui diritti civili in Egitto durante la fine degli anni settanta. Con le cosiddette “Leggi di Jehan", le donne poterono beneficiare di una serie di nuovi diritti, compresi quelli per gli alimenti e la custodia dei figli in caso di divorzio. (segue) (Res)