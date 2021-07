I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diga Rinascita: ministro Esteri egiziano, conserveremo il nostro “diritto a vivere” - Il processo condotto dall'Unione africana per risolvere la crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) è giunto a un punto morto e “l'Egitto conserverà il suo diritto a vivere” nel caso in cui la comunità non trovi una soluzione a questa crisi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite organizzata in concomitanza con la ripresa delle operazioni di riempimento da parte dell’Etiopia del bacino sul Nilo Azzurro. “L’Egitto deve affrontare una minaccia esistenziale a causa della crisi della diga, con 100 milioni di egiziani e 50 milioni di sudanesi che vivono in pericolo a causa della Gerd”, ha detto Shoukry. Secondo il ministro, “quanto di più si allarga il bacino della Gerd tanto più esso rappresenta una minaccia per le nostre vite". "I passi dell'Etiopia sono unilaterali e non tengono conto degli interessi dei Paesi a valle", ha affermato il responsabile della diplomazia del Cairo, sottolineando che l'Egitto "continua a esercitare moderazione nei confronti del comportamento dell'Etiopia". Per Shoukry "la decisione unilaterale etiope di riempire la diga esprime indifferenza per i danni a cui sono esposte le popolazioni in Egitto e Sudan". “La posizione dell’Etiopia – ha dichiarato il ministro egiziano – riflette la sua malafede e l’imposizione del fatto compiuto”. Come già affermato in altre occasioni, Shoukry ha attribuito alla "intransigenza dell’Etiopia” il mancato raggiungimento di un accordo sulla diga, sottolineando che "qualsiasi accordo deve garantire i diritti dei tre Paesi". Infine per Shoukry "raggiungere un accordo equilibrato sulla diga non è impossibile”. Il ministro ha affermato che l’Egitto "non si oppone al diritto dell'Etiopia di beneficiare delle acque del Nilo Azzurro, ma deve rispettare i suoi obblighi internazionali verso i Paesi a valle del fiume Nilo”. (segue) (Res)