© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Russia presenta piano per estensione degli aiuti transfrontalieri a Bab al Hawa - La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite una bozza del piano che stabilisce di estendere per altri sei mesi gli aiuti transfrontalieri alla Siria, attraverso il valico di frontiera di Bab al Hawa. La proposta della Russia è stata presentata dopo un altro progetto di Irlanda e Norvegia che prevede il mantenimento dell’attuale meccanismo di aiuti transfrontalieri per un altro anno. Le due proposte saranno valutate e votate oggi dal Consiglio di sicurezza Onu. (segue) (Res)