© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: presidente palestinese Abbas atteso oggi in visita in Turchia - Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, si recherà oggi in Turchia per una visita di tre giorni. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Secondo quanto riferiscono i media turchi, durante la visita di tre giorni Abbas avrà incontri con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ed altri alti funzionari turchi con i quali affronterà anzitutto il tema della riconciliazione tra i vari gruppi palestinesi e le attese elezioni in Palestina. Altri temi al centro dei colloqui saranno le relazioni tra Turchia e Anp, la situazione umanitaria nei Territori palestinesi e gli ultimi sviluppi del conflitto israelo-palestinese. (segue) (Res)