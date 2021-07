© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Amnesty International condanna “repressione violenta” dell’Anp - L’organizzazione per i diritti umani Amnesty International condanna la “repressione violenta” da parte delle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) nei confronti di coloro che protestano in Cisgiordania chiedendo la verità per la morte dell’attivista Nizar Banat. Lo ha reso noto la Ong in un comunicato stampa, dichiarando che giornalisti, attivisti e avvocati sarebbero stati detenuti senza motivo e torturati da parte dell’Anp. (Res)