Kosovo: comandante Kfor Federici a "Nova", Italia mantiene ruolo di prim'ordine nella missione (4)

- Il comandante della Nato in Kosovo ha poi affrontato il tema della sicurezza nell'area del monastero serbo ortodosso di Decane e negli altri siti religiosi del Kosovo. "Secondo l’attuale sistema interno vigente in Kosovo, il controllo e il mantenimento della sicurezza è una responsabilità della Kosovo Police in qualità di 'first responder' e successivamente quale 'second responder' dell’European Union Rule of Law (Eulex) in tutto il territorio kosovaro, fatta eccezione per l’area attorno al monastero di Decane, unico luogo in cui Kfor è direttamente responsabile della sicurezza quale 'first responder'", ha spiegato il comandante della missione Nato in Kosovo. "A questo proposito, vorrei sottolineare che non abbiamo registrato alcun incidente presso gli altri siti religiosi del Kosovo la cui sicurezza è attualmente, come già detto, responsabilità della Kosovo Police. Questo, mi permetta di dire con orgoglio, rappresenta uno sviluppo di situazione con benefici per tutte le comunità locali. Inoltre nel suo ruolo, la Kosovo Police ha dimostrato di avere capacità e credibilità, svolgendo anche operazioni di polizia di altissimo livello, in coordinamento con Forze di polizia straniere, tra le quali quelle italiane. Recentemente ad esempio, una di queste collaborazioni ha portato al sequestro di ben 400 chilogrammi di cocaina", ha affermato. (segue) (Alt)