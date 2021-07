Kosovo: presidente Osmani, se truppe serbe entrassero troverebbero i militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito della Serbia vede la Russia come il suo principale alleato in termini di cooperazione militare, ma anche politica ed economica, mentre altri Paesi balcanici, come Kosovo e Croazia, hanno questo tipo di rapporto con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un'intervista al portale d'informazione croato "Express.hr". Osmani ha sottolineato il successo della partecipazione kosovara all'esercitazione Nato Defender Europe 21, quando "al contempo la Serbia ha organizzato un'esercitazione militare con la Russia". "La Serbia è stato l'unico Paese della regione a non partecipare alla missione Defender Europe guidata dagli Usa. Recentemente abbiamo visto la Serbia organizzare esercitazioni militari con Russia e Bielorussia, a dimostrazione del loro orientamento", ha affermato la presidente kosovara dicendosi "certa che se dovessero attraversare i confini con il Kosovo, (i serbi) incontrerebbero le truppe degli Stati Uniti e degli altri Paesi membri della Nato". "Non siamo soli e la Serbia lo sa bene", ha concluso Osmani. (segue) (Alt)