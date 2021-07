India: primo caso di virus Zika nel Kerala, dichiarata allerta in tutti i distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dello Stato indiano del Kerala hanno dichiarato lo stato d’allerta in tutti i distretti dopo l’individuazione del primo caso di virus Zika. Lo ha annunciato il ministro della Sanità statale, Veena George, aggiungendo che vi sono altri 13 casi di infezioni sospette. L’India aveva già avuto un focolaio di Zika nello Stato occidentale di Gujarat nel biennio 2016-17. Il virus, originato dalle punture di zanzara, è stato collegato a una sindrome di restringimento cerebrale nei bambini e a una rara malattia autoimmune chiamata sindrome di Guillain-Barre. Secondo le ricerche, il virus può trasmettersi anche per via sessale. Nel suo comunicato, George ha precisato che la prima paziente confermata è una giovane di 24 anni incinta che vive in una città al confine con il vicino Stato di Tamil Nadu. La donna è stata ricoverata nell’ospedale di Thiruvananthapuram lo scorso 28 giugno con sintomi quali febbre, mal di testa ed eruzioni cutanee. Mercoledì 7 luglio ha partorito. (segue) (Inn)