India: primo caso di virus Zika nel Kerala, dichiarata allerta in tutti i distretti (2)

- “Le sue condizioni sono stabili. Il parto è andato normalmente. La donna non ha viaggiato fuori dal suo Stato”, ha reso noto il ministro della Sanità del Kerala. È probabile che anche la madre della paziente, tuttavia, sia stata contagiata, poiché ha riportato simili sintomi una settimana prima della figlia. Nel frattempo i campioni di sangue dei 13 casi sospetti sono stati inviati all’Istituto nazionale di virologia di Pune. Il Kerala in questo periodo si trova anche a dovver contrastare la seconda ondata di contagi da Covid-19, con un tasso di positività dei test che negli ultimi sette giorni è rimasto sopra il 10 per cento. (Inn)