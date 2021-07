Ue: ministro Finanze tedesco Scholz fiducioso su accordo per tassa minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si è detto “molto fiducioso” in merito al raggiungimento di un accordo nell'Ue sulla tassa minima globale sulle multinazionali. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha spiegato il proprio ottimismo affermando che “in passato abbiamo raggiunto tutti gli accordi sull'elusione fiscale prima a livello globale e poi l'Ue li ha fatti propri, compresi quegli Stati membri che erano scettici”. Un'intesa sulla tassa minima globale è stata recentemente raggiunta all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La questione verrà discussa alla riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze del G20, in corso da oggi all'11 luglio a Venezia nel quadro della presidenza di turno italiana del gruppo. (Geb)