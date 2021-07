Polonia-Lituania: presidente Nauseda domenica a Cracovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica prossima il presidente lituano, Gitanas Nauseda, sarà in visita in Polonia. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Pap”, precisando che Nauseda incontrerà l’omologo polacco, Andrzej Duda. “Sarà l’ennesimo incontro dei presidenti negli ultimi mesi, il che è testimonianza delle relazioni strette tra Polonia e Lituania”, ha detto Wojciech Kolarski, ministro presso la cancelleria presidenziale polacca. I due capi di Stato si incontreranno presso il Comando delle forze speciali e “la loro conversazione sarà dedicata alla collaborazione nell’ambito della sicurezza bilaterale”, ha specificato Kolarski. Una seconda parte della visita sarà dedicata alla partecipazione dei due alla commemorazione del cinquecentenario della fusione della campana Sigismondo, intitolata a re Sigismondo I. La campana “è testimone della nostra storia ma anche della eccellente storia polacco-lituana. Questo anniversario mostra di nuovo che per le relazioni tra Varsavia e Vilnius è fondamentale la collaborazione”, ha continuato Kolarski. (Vap)