Decreto Sostegni bis: Fassina (Leu), approvata proroga Durc 2020 per partite Iva in difficoltà

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, parla di una "buona notizia per milioni di partite Iva: nell'esame del decreto legge Sostegni bis è stato approvato in commissione Bilancio l'emendamento 47.010, del quale sono primo firmatario, per prorogare a marzo 2022 la verifica della regolarità contributiva, ossia il Durc, ai fini dell'anno bianco contributivo per il 2021. Tale proroga - continua il parlamentare in una nota - è condizione necessaria per consentire a chi ha perso fatturato nell'anno più tragico del Covid - dai tassisti agli ambulanti, dai professionisti ad artigiani e commercianti - di poter accedere allo sgravio di oneri previdenziali previsto dall'ultima legge di Bilancio". L'esponente di Leu aggiunge: "Ora, è decisivo che il decreto del ministro Orlando per dare operatività a 2,5 miliardi di sgravi contributivi sia pubblicato al più presto, per evitare di generare ulteriore ansia e preoccupazione a ridosso della scadenza del 16 agosto a un universo di lavoratrici e lavoratori già provati da 18 mesi durissimi". (Com)