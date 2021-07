Tunisia: Covid, la Libia chiude confini e sospende voli per una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha deciso di chiudere il confine con la Tunisia per una settimana, a causa della rapida diffusione del Covid-19 e della scoperta della variante "Delta" del coronavirus Sars-CoV-2 nel Paese vicino. Lo ha reso noto il portavoce del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Hammouda. Questi ha spiegato in conferenza stampa che il Consiglio dei ministri ha deciso di chiudere i valichi terrestri e i collegamenti aerei, a partire da oggi 9 luglio per un'intera settimana, rilevando che lo Stato libico, attraverso il suo consolato in Tunisia, si prenderà cura dei libici bloccati in Tunisia a causa di questa decisione fino a quando non sarà facilitato il loro ritorno nel Paese. (Tut)