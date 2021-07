Covid: Bombardieri (Uil), vita continua grazie ai vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “il messaggio è che la vita continua: grazie ai vaccini, riprendiamo la nostra mobilitazione per il lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un punto stampa prima del Consiglio nazionale della Uilm a Roma, che si svolge in presenza. “Continuiamo a sostenere le nostre battaglie che riguardano la sicurezza, il rispetto della vita e la dignità del lavoro. Questi sono i temi che affronteremo oggi, ma che continueremo a portare” avanti “nel nostro impegno quotidiano nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha sottolineato. (Rin)