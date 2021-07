Cile: Assemblea costituente chiede indulto per prigionieri politici e mapuche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insediatasi domenica, l'Assemblea costituente del Cile era stata costretta da problemi tecnici e sanitari a sospendere i lavori nei primi tre giorni. La sede del vecchio parlamento, a Santiago del Cile, si era infatti rivelata carente delle "condizioni sanitarie minime", a partire dalla mancanza di spazi utili a garantire ai 155 costituenti il distanziamento imposto dalle regole contro la pandemia. La presidente dell'Assemblea, Elisa Loncon, aveva sospeso anche la seduta di martedì e si era valutata anche la possibilità di iniziare i lavori della Costituente in sedi universitarie. Lunedì, per ovviare al problema, si era deciso di lasciare in Aula un gruppo di 80 costituenti, ricavando altri tre spazi per altrettanti gruppi da 25 rappresentanti. Una soluzione che si era dimostrata impraticabile inizialmente. Risultava impossibile infatti trasmettere dal vivo e in contemporanea la seduta nelle varie aule a causa della mancanza di connessione internet, così come si registrava la mancanza di microfoni sufficienti ad assegnare la parola a ciascun deputati e l'assenza di un sistema di comunicazione tra le sale. (segue) (Abu)