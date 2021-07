Cile: Assemblea costituente chiede indulto per prigionieri politici e mapuche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro delle critiche dei deputati costituenti per le difficoltà iniziali è stato il governo di Sebastian Pinera, a cui spettava l'obbligo e la responsabilità di predisporre le strutture preposte ai lavori dell'Assemblea. "Se il governo non garantisce le condizioni istituzionali, tecniche e sanitarie affinché la Costituente possa lavorare normalmente, faremo tutti gli sforzi per generarle", aveva affermato il vicepresidente della Convenzione, Jaime Basso, in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Credo che il governo ci deve una spiegazione del perché ci è risultato impossibile tenere la seduta rispettando le norme sanitarie", aveva dichiarato a sua volta il deputato indipendente, Fernando Atria. Da parte del governo il sottosegretario alla presidenza, Maximiliano Pavez, si era giustificato adducendo inconvenienti nel funzionamento della rete intranet. "C'è stato un errore tecnico nei punti di accesso di internet che stiamo risolvendo", aveva spiegato al termine di una riunione con i vertici dell'Assemblea. (segue) (Abu)