Cile: Assemblea costituente chiede indulto per prigionieri politici e mapuche (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile aveva votato a grande maggioranza a favore della riforma dell'attuale Costituzione in uno storico referendum tenutosi il 25 ottobre 2020. L'intervento sul testo è parte di un piano di interventi messi in campo per rispondere alle proteste sociali scatenate nell'autunno del 2019. Agitazioni formalmente scoppiate per il rincaro del prezzo del biglietto del trasporto pubblico, ma che presto rivelavano l'esigenza di una più ampia riforma di un sistema economico giudicato incapace di redistribuire in modo equo i pur buoni incrementi del valore aggiunto a livello nazionale. Il sì alla riforma aveva ottenuto oltre il 78 per cento delle preferenze, mentre nel quesito sul tipo di assemblea incaricata di redigere il testo si era imposto con oltre il 79 per cento il modello interamente costituente. (Abu)