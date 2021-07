Etna: Coldiretti, ceneri no stop da sei mesi, sale conto danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale il bilancio dei danni e dei disagi alla popolazione e alle imprese con la nuova emissione di cenere e lapilli che porta a 6 mesi l’attività di eruzione dell’Etna. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla nuova colata lavica con una nuova nube di eruttiva con la caduta di cenere e lapilli su numerosi paesi alle pendici del vulcano. Nelle campagne ai danni della cenere caduta sulle colture - si legge in una nota - si aggiungono così i nuovi disagi per chi è costretto alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo, o alle pulizia delle strade rurali, in molte zone dove la terra è stata sommersa da una coltre nera. Siamo di fronte a dei cambiamenti anche del vulcano - sottolinea Coldiretti - e quindi bisogna avviare anche un nuovo sistema di interventi che salvaguardi gli imprenditori agricoli con norme celeri e ad hoc. Per questo è ormai indispensabile l’istituzione di una vera "comunità etnea" che preveda norme mirate per chi è costretto a subire ormai periodicamente i danni della cenere. (Com)