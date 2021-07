Diga Rinascita: la Tunisia tenta la mediazione, presidente Saied telefona a omologhi di Egitto e Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia tenta di mediare tra Etiopia ed Egitto nella disputa sulla Diga della rinascita etiope (Gerd), la mega-infrastruttura che minaccia le risorse idriche degli egiziani ma anche dei sudanesi. Il presidente tunisino, Kais Saied, ha telefonato ieri alla presidente federale d'Etiopia, Sahle-Work Zewde, e al capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, mentre si stava svolgendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una discussione - conclusa poi con un nulla di fatto - su una bozza di risoluzione presentata proprio dalla parte tunisina, che siede all'organismo Palazzo di Vetro come Paese membro non permanente in rappresentanza delle nazioni arabe. Secondo quanto riferito dalla stampa tunisina, Saied ha ribadito" il sostegno della Tunisia al principio del dialogo e della negoziazione tra i Paesi interessati, in modo da tenere conto dei loro interessi vitali al fine di raggiungere un accordo giusto, equo e vincolante che preservi i diritti di tutte le parti". (Tut)