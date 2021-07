Droga: sequestrate 253 piante di cactus peyote a San Benedetto del Tronto (Ap)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri i militari del raggruppamento carabinieri Cites di Roma Reparto Operativo, unitamente ai militari dei nuclei carabinieri Cites di Fermo ed Ancona e delle stazioni Forestale di Fermo ed Ancona hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente a San Benedetto del Tronto (Ap) per detenzione e coltivazione di piante considerate sostanze stupefacenti dalla normativa nazionale. I militari entrati nell’abitazione del soggetto, a seguito di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno potuto constatare la detenzione di 253 piante appartenenti al genere Lophophora (Peyote), cactus che crescono nelle zone desertiche del Messico, famosi per le loro capacità psicotrope dovute al contenuto di mescalina, alcaloide psichedelico utilizzato nei riti sciamanici dai nativi americani, poi molto diffusa negli anni ’70. Le piante, occultate in una serra nelle pertinenze dell’abitazione del soggetto, sono state tutte sequestrate dai carabinieri Forestali che nel corso delle perquisizioni hanno anche rinvenuto altri 53 esemplari di cactus in via di estinzione. (segue) (Ren)