Droga: sequestrate 253 piante di cactus peyote a San Benedetto del Tronto (Ap) (2)

- Gli esemplari, tutelati dalla Convenzione di Washington, erano detenuti illegalmente dal soggetto senza alcuna documentazione riguardo la regolare origine. Al soggetto è stato contestato anche il reato previsto dalla normativa Cites sanzionabile fino a 200mila euro di ammenda o 1 anno di arresto. Sequestrate, inoltre, 4 testuggini terrestri anche queste prive di documentazione attestante la regolare detenzione. Sono in corso le attività investigative per accertare la mole del traffico posto in essere dal soggetto arrestato, inizialmente collocato agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Ascoli Piceno il quale dopo l’interrogatorio e in relazione all’incensuratezza dell’arrestato ha deciso di liberarlo. (Ren)