Ue: Vito (FI), in ordine sparso a voto su legge ungherese, eravamo nati liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elio Vito, deputato di Forza Italia, dichiara: "Ieri si è votata al Parlamento europeo una risoluzione di condanna della recente legge ungherese anti Lgbt. Gli eurodeputati di Forza Italia hanno votato un po' sparpagliati, vediamo. Due favorevoli, Adinolfi (eletta Cinque stelle) e Dorfmann (eletto Svp); 1 contrario Salini; 4 astenuti, De Meo, Martusciello, Patriciello e Regimenti (eletta Lega). Assenti, Berlusconi e Tajani. Non so se fosse stata data, e da chi, libertà di voto - continua il parlamentare in una nota -, quella libertà che viene negata ai senatori azzurri sul disegno di legge Zan". L'esponente di FI aggiunge: "Fatto sta che non avere assunto una netta posizione contraria sulla legge ungherese, per un partito come Forza Italia, che si dichiara liberale ed europeista, è grave. A maggior ragione, dopo le chiare parole di condanna pronunciate invece dalla presidente von der Leyen e da Draghi, che pure FI sostiene. Non vorrei - conclude Vito - che sull'altare della federazione di centrodestra e delle manovre per il Quirinale, Forza Italia, arrivasse spoglia dei suoi valori e della sua tradizione. Eravamo nati liberali". (Com)