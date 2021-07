Bulgaria: ambasciata d'Italia presenta mostra la luce e le forme nelle foto di Camilla Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'Italian Design Day 2021, l'ambasciata d'Italia in Bulgaria e l'Istituto italiano di cultura di Sofia presentano la mostra fotografica di Camilla Borghese. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Le sue opere propongono una riflessione sulla continuità delle linee architettoniche più propriamente classiche che attraversano una linea temporale lunga secoli, mutando e rinnovandosi in una continua rinascita grazie al segno di grandi autori che hanno saputo raccogliere l’eredità dei loro predecessori rielaborandola e ripensandola nei modi più alti e fantasiosi. Tali grandi architetture sono state nei secoli motivo di ispirazione e si sono interlacciate esse stesse con la cultura della moda e dell’arredamento, con il design nell’industria meccanica e in ambito architettonico, in un dialogo destinato a produrre sempre nuove idee. Come sosteneva il grande architetto Louis Khan, “La struttura crea la luce. Una colonna accanto a una colonna porta la luce nell’intervallo: ombra e luce, ombra e luce, ombra e luce”. Ogni forma è generatrice di una sua propria luce che si fa strada in un perenne dialogo con lo spostarsi del sole nello scorrere del tempo. La mostra, stampata su pannelli di grandi dimensioni esposti accanto all’ingresso dell’Istituto italiano di Sofia, si affaccia su una strada pedonale e potrà essere visitata liberamente fino al 31 agosto.(Res)