Imprese: Intesa Sanpaolo sostiene progetti sostenibilità ambientale e sociale gruppo Delphina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, afferma: "Negli ultimi 20 anni il turismo nella Regione ha fatto passi da gigante, con le presenze straniere che hanno toccato il 51 per cento del turismo verso l’isola. Ora si tratta non solo di recuperare la battuta d’arresto, bensì di cogliere l’occasione per fare un ulteriore salto di qualità, in linea con il nuovo orientamento dei consumatori, disposti a spendere di più - dal 5 al 30 per cento in più secondo le analisi di mercato - per un’offerta maggiormente rispettosa dell’ambiente e delle risorse non rinnovabili. Il gruppo Delphina in questo senso è un’azienda leader, a cui guardiamo come esempio e che intendiamo sostenere nel raggiungimento di obiettivi per noi pienamente condivisibili e lungimiranti, in grado di garantire crescita al territorio". (Com)