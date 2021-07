G20: Gentiloni, transizione verde pilastro dei programmi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida del clima va ad incidere sul futuro e il destino del nostro Paese: nella risposta internazionale alla crisi che stiamo attraversando, gli investimenti e la transizione verde rappresentano un pilastro dei nostri programmi comuni. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto oggi al G20 High Level Tax Symposium organizzato nel quadro della ministeriale in corso a Venezia. “Tra questi anche la tassazione verde, che sarà fondamentale per stabilire una serie di principi che incoraggino un cambiamento nei comportamenti delle persone in ottica di sostenibilità”, ha detto il commissario Ue. (Res)