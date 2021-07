Roma: De Toma (Fd’I), più sicurezza a stazione Termini, serve presidio fisso, a fianco residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un presidio fisso delle forze dell’ordine nel quadrante della stazione di Roma Termini, per garantire sicurezza al quartiere”. E’ la richiesta dei residenti tra l’Esquilino e Castro Pretorio, che ieri hanno partecipato in centinaia a una fiaccolata per chiedere “sicurezza e dignità” dei rioni. A sostenere fortemente l’iniziativa il deputato di Fratelli d’Italia Massimiliano De Toma, a fianco di residenti, commercianti e albergatori che da lungo tempo chiedono si intervenga per trovare delle soluzioni alle criticità della zona. “Avevo incontrato nei giorni precedenti ristoratori, commercianti e residenti, che chiedono un intervento da parte della politica. Io sono sceso in piazza con loro, per sostenere le loro richieste, da parlamentare ma soprattutto da romano”, ha affermato De Toma ad Agenzia Nova. (segue) (Rer)