Roma: De Toma (Fd’I), più sicurezza a stazione Termini, serve presidio fisso, a fianco residenti (2)

- Una manifestazione che aveva l’intento di ringraziare anche le forze dell’ordine per il loro lavoro quotidiano tra l’Esquilino, la Stazione Termini e Castro Pretorio, a meno di un mese dall’ultimo episodio violento, quando un uomo di 44 anni armato di coltello è stato fermato da un agente della Polfer che lo ha gambizzato. L’agente è ora indagato. “Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, ha continuato Massimiliano De Toma. “Dovevamo in qualche modo dimostrare la nostra vicinanza alle forze dell’ordine. La politica deve assumersi l’onere di stare vicino a queste persone: cittadini e forze dell’ordine. E io lo faccio qui e lo farò, se necessario in altri quartieri di Roma”. Il deputato, che sostiene le richieste di residenti, commercianti e albergatori, propone un “presidio fisso delle forze dell’ordine e non solo di controllo delle volanti” nei pressi della stazione di Roma Termini e “il coinvolgimento di residenti e commercianti in una sicurezza partecipata tra forze dell’odine e attività produttive, per un controllo serrato del quadrante”. (Rer)