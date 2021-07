Serbia: dialogo fra partiti, deputati Ue a Belgrado incontrano presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi e domani la seconda fase del dialogo fra i partiti della Serbia sotto gli auspici dell'Assemblea nazionale e con la mediazione dei deputati del Parlamento europeo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, allo stesso tavolo siederanno rappresentanti della maggioranza al potere e di altri partiti parlamentari, dell'opposizione che ha boicottato le elezioni e della Lega dei socialdemocratici della Vojvodina, del Partito per una Serbia moderna e del movimento Dveri. All'incontro non saranno presenti il Partito Democratico di Serbia e il movimento Adesso basta, i quali hanno deciso di partecipare solo al dialogo, ovvero senza la mediazione dell'Unione europea. Prima degli incontri a Palazzo Serbia il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, ha incontrato gli eurodeputati Tanja Fajon, Vladimir Bilcik e l'ex eurodeputato Knut Fleckenstein nella sede di Villa Mir. L'argomento di conversazione nelle due giornate di incontri è la situazione relativa ai media nel Paese. A differenza del dialogo interpartitico tenuto nel 2019 il formato è diverso, in quanto la rappresentanza dei partiti di opposizione è più alta. Alla vigilia dell'incontro il relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Vladimir Bilcik, e l'eurodeputata Tanja Fajon, hanno dichiarato di aspettarsi colloqui costruttivi, pure senza il raggiungimento di soluzioni immediate. (Seb)