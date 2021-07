Istat: a maggio diminuzione congiunturale della produzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A maggio 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell’1,5 per cento rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione cresce dell’1,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti". Lo ha rilevato l'Istat nel report mensile sulla produzione industriale: "L’indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, l’energia (-5,2 per cento), i beni strumentali (-1,8) e, nella stessa misura, i beni di consumo e i beni intermedi (-0,8)". E dunque: "Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2021 l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 21,1 per cento (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di maggio 2020). Si registrano incrementi tendenziali per i beni intermedi (+28,8 per cento), i beni strumentali (+25,2 per cento) e quelli di consumo (+15,8) mentre diminuisce lievemente il comparto dell’energia (-1,9)". E infine: "I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+40,1 per cento), la fabbricazione di mezzi di trasporto (+39,1per cento) e le altre industrie manifatturiere (+35,8 per cento). Flessioni tendenziali si registrano solo nelle attività estrattive (-16,2 per cento), nella produzione di prodotti farmaceutici di base (-3,6 per cento) e nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-0,3 per cento)".(Ren)