Decreto Sostegni bis: FI, nostro impegno per favorire ripresa mondo sport e terme

- I deputati di Forza Italia Roberto Pella, Stefania Prestigiacomo, Paolo Russo, Mauro D’Attis, Francesco Cannizzaro e Andrea Mandelli, componenti della commissione Bilancio della Camera dei deputati, affermano in una nota congiunta che "lo stop forzato che ha investito il mondo dello sport a causa delle limitazioni imposte per contenere la diffusione del Covid ha danneggiato tantissime realtà che rischiano di chiudere i battenti". "Per scongiurare questo pericolo", continua la nota, "abbiamo chiesto e ottenuto che il decreto Sostegni bis prevedesse aiuti concreti, riuscendo a ottenere lo stanziamento di 10 milioni a favore delle palestre, 30 milioni per le piscine e altri 30 da destinare alle spese di sanificazione delle società sportive". I deputati, poi, proseguono: "Anche il settore termale, che pure ha vissuto un lungo periodo di chiusura, grazie a Forza Italia riceverà importanti contributi, sia per sostenere gli impianti (10 milioni), che per incentivare i cicli di cura per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale, attraverso lo stanziamento di altri 10 milioni di euro". (Com)