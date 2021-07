Roma 2021: Necci (Federalberghi), prossimo sindaco punti su turismo qualità e grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuale governo sta facendo il possibile per affrontare la pandemia e ci auguriamo che i sostegni al settore alberghiero vengano prorogati finché non si tornerà una piena operatività per evitare licenziamenti che sarebbero drammatici. Nella Capitale chiediamo al futuro sindaco di investire su un turismo di qualità e di puntare su grandi eventi". Lo ha detto Roberto Necci, vice presidente di Federalberghi Roma e presidente del centro studi dell'associazione, in un'intervista a LabParlamento. "Il prossimo inquilino del Campidoglio avrà un compito molto importante che è quello di riorganizzare la città, anche con modelli molto più funzionali e di respiro internazionale per Roma. Nel documento che abbiamo elaborato ci sono proposte per la nostra città che riguardano il decoro, la sicurezza, i trasporti, i poteri amministrativi: tutte proposte che riteniamo di buon senso e che vanno al di là dell'ideologia". (segue) (Rer)