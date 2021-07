Roma 2021: Necci (Federalberghi), prossimo sindaco punti su turismo qualità e grandi eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma ha bisogno di poteri non speciali ma adeguati alla vastità di una città, fra le più grandi d'Europa, con un patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale che non ha eguali al mondo. Il futuro sindaco di Roma deve poterla governare con i poteri simili ad uno Stato-Regione. L'auspicio è che la conoscenza dei meccanismi amministrativi così complessi in questa città possa arrivare a snellire alcune procedure necessarie per governare al meglio la Capitale e rilanciarla sotto tutti i profili", ha aggiunto Roberto Necci. (Rer)