Romania: Covid, governo proroga lo stato di emergenza per altri 30 giorni

- Su proposta del Comitato nazionale romeno per le situazioni di emergenza, il governo di Bucarest ha approvato la proroga dello Stato di emergenza per altri 30 giorni in Romania a partire dal 12 luglio. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Saranno applicate le stesse misure di prevenzione e i controllo vigenti, salvo alcune modifiche. La più importante prevede l'estensione da 90 a 180 giorni del periodo di eccezione dalle rispettive misure delle persone che hanno già affrontato la malattia. Richiamando l'attenzione su una crescita dei numero di contagi da Covid-19 a partire da metà agosto, a causa della variante Delta, il responsabile della campagna vaccinale, Valeriu Gheorghita, ha rivolto alla popolazione un nuovo appello a vaccinarsi. Dall'inizio della campagna a dicembre, in Romania hanno ricevuto il vaccino quasi 4,8 milioni di persone, di cui circa 4,6 milioni entrambe le somministrazioni. Nelle ultime 24 ore sono stati riferiti 30 nuovi contagi, 3 decessi e 57 ricoveri nelle terapie intensive. (Rob)