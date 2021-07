Industria: Coldiretti, in controtendenza cresce alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In controtendenza cresce la produzione alimentare made in Italy in termini congiunturali a maggio spinta dalle riaperture di bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi prima all’aperto e poi anche al chiuso e alla ristorazione. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat sulla produzione industriale a maggio che in termini congiunturali aumenta dello 0,3 per cento nell’alimentare, mentre in generale cala dell’1,5 per cento per la prima volta dopo cinque mesi di crescita. Un risultato che evidenzia l’importanza dell’attività di ristorazione con gli italiani che - sottolinea la Coldiretti in una nota - destinano cica un terzo della spesa alimentare per i consumi fuori casa. A pesare positivamente è anche la crescita delle esportazioni alimentari con le riaperture dei principali paesi partner commerciali dell’Italia. (Com)