Haiti: polizia, 26 colombiani e due haitiano-statunitensi esecutori omicidio Moise (2)

- Sulla vicenda si è tenuta ieri una riunione straordinaria e a porte chiuse del Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite (Onu). L'inviato speciale ad Haiti, Helen La Lime, ha spiegato che non si esclude l'invio di "aiuti aggiuntivi in materia di sicurezza" a fronte dell'attuale situazione di instabilità. Moise non è riuscito a portare a compimento la promessa di portare energia elettrica in tutta Haiti, prima della fine del suo mandato da presidente. E secondo l'ambasciatore presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Edmond Bocchit, sarebbero state proprio le "resistenze" agli ambiziosi programmi in campo energetico a scatenare la reazione che ha gettato Haiti in un clima di violenza e tensione culminato nell'omicidio del presidente. Uno dei progetti su cui il defunto presidente aveva puntato forte era la costruzione di una centrale elettrica a Carrefour, destinata a somministrare corrente per la capitale Port-au-Prince, e i cui lavori erano stati assegnati alla statunitense General Electric. Un'opera che in una prima fase dovrebbe fornire 60 megawatts, per poi arrivare ai 120 a regime. Il piano, riportano le cronache, ha scatenato tensioni anche all'interno del governo e con le autorità contabili, e lo stesso Moise ha pubblicamente avvertito della necessità di "proteggere" i cantieri e il personale "straniero" impiegato nei lavori. A dicembre 2020 il capo dello Stato presiedeva alla consegna delle due turbine e benediceva l'avvio di un sistema irrigazione a energia solare realizzato con fondi della cooperazione di Taiwan. (segue) (Mec)