Corea del Sud: i conservatori chiedono l'abolizione del ministero dell'Unificazione (2)

- Il politico 36enne Lee Jun-seok è stato eletto leader del Ppp lo scorso giugno, dopo che la principale forza di opposizione sudcoreana che si è aggiudicata le elezioni amministrative nel mese di aprile. Lee è il politico più giovane ad aver mai guidato il principale partito conservatore sudcoreano: ieri il 36enne ha sconfitto il rivale Na Kyung-won, ex capogruppo parlamentare del Partito, alle elezioni per la presidenza del Ppp, che hanno coinvolto 328mila persone tra il 7 e il 10 giugno scorsi. L'assegnazione della presidenza del partito è stata determinata tramite una combinazione del voto degli iscritti (70 per cento) e di sondaggi d'opinione che hanno interessato l'opinione pubblica in generale (30 per cento). Lee è una figura esordiente della politica sudcoreana, e non ha mai servito un mandato parlamentare: nei mesi scorsi la proiezione di Lee ai vertici del Ppp ha portato i consenti al partito ai massimi da sei anni: un sondaggio di Realmeter pubblicato lo scorso 7 giugno attribuisce alla formazione conservatrice il 40,1 per cento dei consensi. (segue) (Git)