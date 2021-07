© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 9 luglio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3867m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: la perturbazione si allontana verso Est favorendo una ripresa delle condizioni di bel tempo sul nordovest italiano. Giornata ampiamente soleggiata, con solo qualche nube di passaggio. Aria fresca al primo mattino, di giorno valori sui 30°C in Valpadana, 27-28°C in Liguria. Assenza di afa. (Rpi)