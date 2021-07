Libia: viceministro russo Vershinin, pronti a collaborare con Usa e altri attori coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta al dialogo e al coordinamento sulla Libia con gli Stati Uniti e gli altri attori interessate, ma non ha ancora ricevuto risposta da Washington alla sua proposta di avviare un meccanismo di consultazioni su questo dossier. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin, ha detto all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Siamo aperti al dialogo sulla Libia con tutte le parti interessate, compresi, ovviamente, gli Stati Uniti. A questo proposito, vorrei sottolineare che già nel dicembre 2019, durante i colloqui con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha espresso una proposta sul lancio di un meccanismo per le consultazioni russo-statunitensi su tutte le questioni relative alla promozione di una soluzione politica inclusiva inter-libica. Sfortunatamente, non abbiamo ricevuto una risposta a questa iniziativa", ha affermato Vershinin. Tuttavia, secondo il viceministro, ciò non significa che la Federazione Russa non interagisca affatto con gli Stati Uniti sul dossier libico. (segue) (Rum)