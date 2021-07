Libia: viceministro russo Vershinin, pronti a collaborare con Usa e altri attori coinvolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso novembre abbiamo tenuto a Mosca dettagliate consultazioni con l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Libia, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tripoli Richard Norland. A margine della Conferenza di Berlino sulla Libia, inoltre, ho avuto con lui uno scambio utile, una ‘sincronizzazione degli orologi’”, ha proseguito Vershinin. “Lo ripeto ancora una volta: siamo pronti a coordinare i prossimi passi sulla questione libica con Washington e gli altri attori. Sono sicuro che ciò sarebbe utile per procedere verso un accordo a lungo termine in Libia con un ruolo guida dell'Onu", ha concluso il viceministro russo. (Rum)