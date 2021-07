Sardegna: parcheggio negato a disabile nella spiaggia di Cala Sinzias, indaga la Guardia di Finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parcheggio gratuito riservato ai disabili? Nella spiaggia di Cala Sinzias, in territorio di Castiadas, una delle più belle del sud-est della Sardegna, è un'autentica rarità. Se n'è accorto Renzo Masala, residente a Selargius, che sabato scorso ha deciso, insieme alla moglie e al figlio, disabile di trascorrere una giornata al mare proprio in quella spiaggia incappando in una disavventura. Sì, perché alla sua richiesta di poter parcheggiare nei posti riservati ai disabili nel parcheggio più vicino al mare si è sentito rispondere che l'unico stallo riservato era occupato e che se voleva poteva usufruire del parcheggio a pagamento, costo 10 euro. Un parcheggio, fra l'altro, non proprio vicinissimo al mare, ma distante una cinquantina di metri, pochi per una persona sana come un pesce ma che possono essere tanti per chi è costretto in una carrozzina o comunque soffre di patologie per le quali è meglio evitare sforzi, specie in una torrida giornata estiva. "Sono rimasto sconcertato – ha raccontato Masala – ho pagato il parcheggio ma, dal momento che nei paraggi c'era una pattuglia della Guardia di Finanza, ho deciso di raccontare ai militari la mia vicenda". I finanzieri, in servizio di controllo del litorale, hanno ascoltato l'uomo che poi ha formalizzato un esposto alla Tenenza di Muravera. Le indagini dovranno verificare se il numero di parcheggi disabili nei pressi della spiaggia è sufficiente, se i parcheggi sono pubblici o privati e se sia garantita un'adeguata possibilità di una sosta pubblica nei pressi dell'arenile. (segue) (Rsc)