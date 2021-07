Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 9 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e III. Odg: audizione Commissaria straordinaria Teatro Regio di Torino Purchia su situazione contabile della FondazioneOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I, VI e III. Odg: Regolamento per l'apllicazione della tassa Rifiuti (Tari). Modifica a decorrere dal 2021Ore 13 - conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e II. Odg: 1)"Riciclare conviene, no solo per l'ambiente"; 2) i cittadini del quartiere Borgo Vittoria chiedono che l'Amministrazione, cum grano salis, si occupi dei loro problemi e li risolva. O almeno ci provi; 3) degrado nel Quartiere Aeronautica: evidentemente le periferie erano una priorità dei Cinque Stelle solo in campagna elettorale?REGIONEore 9.30, Aula, seduta del Consiglio regionale.(Rpi)