Covid: Garavaglia su discoteche, Draghi sta riflettendo, spero riapertura entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ieri durante il Consiglio dei ministri, ha posto al governo il problema delle discoteche. “Draghi ha chiesto qualche altro giorno di riflessione. Mi auguro si faccia in fretta”, ha detto ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Per me sarebbe meglio riaprire perchè poi i ragazzi si organizzano in modo alternativo”, ha aggiunto. L’auspicio è che si possa aprire entro “fine luglio, altrimenti serviranno ulteriori risorse” per il settore, ha spiegato Garavaglia.(Rin)