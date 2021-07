Libia: Consiglio di Stato sollecita Banca centrale di intervenire sul bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha invitato il governatore della Banca centrale a prendere provvedimenti sulla mancata approvazione del bilancio generale dello Stato per l’anno 2021. Mishri ha rivolto il suo messaggio al governatore della Banca Centrale della Libia, al presidente dell'Autorità di controllo amministrativo, al Capo contabilità debiti e al capo della Commissione nazionale anticorruzione per partecipare alla riunione, prevista domenica, presso la sede dell'Alto Consiglio di Stato della capitale, Tripoli, per discutere degli sviluppi finanziari alla luce della mancata approvazione del bilancio da parte della Camera dei rappresentanti e dell'aumento delle spese fuori bilancio da parte del governo. (Lit)