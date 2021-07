© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fortunatamente il nostro Paese è tra quelli in Europa messi meglio, non ci sono dati negativi, guardiamo con serenità a questa estate lunga". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 aggiungendo che "c'è un aumento di contagi in alcune realtà ma senza aumento della pressione sugli ospedali. Anche nel Regno Unito dove riaprono tutto dal 19" luglio.(Rin)