Russia: ministero Interno propone abrogazione permesso di soggiorno temporaneo per stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno russo ha predisposto delle modifiche alle regole per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel Paese, proponendo, in particolare, di annullare il permesso di soggiorno temporaneo (Rvp). Il progetto di legge è stato pubblicato sul portale federale dei progetti di legge. Il ministero propone di stabilire tre regimi di soggiorno: a breve termine (non più di 90 giorni totali durante un anno solare), a lungo termine (più di 90 giorni) ma senza ottenimento di un permesso di soggiorno permanente, residenza permanente (a tempo indeterminato). Allo stesso tempo, gli stranieri in possesso di un permesso avranno la possibilità di cambiare le motivazioni del loro soggiorno senza lasciare la Russia. La riforma della legislazione sulla migrazione nasce dalle linee guida emanate nel marzo dello scorso anno dal presidente russo, Vladimir Putin. (Rum)