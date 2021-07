Turismo: Garavaglia, soffrono le città d'arte, mancano ancora i turisti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali dagli operatori "sono positivi, c'è grande voglia di stare all'aperto. Soffrono ancora un po' le città d'arte e ci vorrà un po' di tempo per recuperare ma non chiuderemo quindi abbiamo tempo per recuperare". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. I dati sul turismo "da aprile in poi non sono male, l'estate è molto buona, ma mancano ancora un po' di turisti stranieri che arriveranno più avanti, da settembre", ha spiegato il ministro. "Ci sono ancora pochi voli con gli Usa, poi aumenteranno i flussi", ha concluso.(Rin)