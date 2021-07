Giappone: Covid, proroga stato di emergenza mina la fiducia di aziende e mercati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effetto dell'aumento dei contagi e del nuovo stato di emergenza, le Olimpiadi di Tokyo si terranno senza spettatori. Lo ha annunciato alla stampa la ministra del Giappone per i Giochi olimpici e paralimpici, Tamayo Marukawa. La decisione di tenere le gare a porte chiuse è stata concordata durante una riunione alla quale hanno partecipato il capo del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, e i rappresentanti dei quattro attori coinvolti nei preparativi: il Comitato organizzatore, il Comitato paralimpico internazionale, il governo giapponese e l’amministrazione metropolitana di Tokyo. Precedentemente era stato escluso l’ingresso di spettatori provenienti dall’estero ed era stato posto un limite di presenza negli impianti sportivi del 50 per cento della capacità, e comunque non superiore a diecimila persone. (segue) (Git)