Corea del Sud: Covid, governo inasprisce misure di emergenza a Seul

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di inasprire per due settimane le misure di emergenza pandemica nell'area metropolitana di Seul, in risposta al forte aumento dei contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni. Lo ha annunciato oggi il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, secondo le restrizioni saranno effettive a partire da lunedì 12 luglio. Le nuove misure prevedono la raccomandazione a rimanere in casa il più possibile, la chiusura delle scuole e un limite agli assembramenti a sole due persone dopo le ore 18, oltre alla sospensione di tutti gli eventi pubblici. Verranno chiusi inoltre i locali notturni, mentre ristoranti e bar potranno operare dopo le 22 solo tramite servizio take-away. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie sudcoreane hanno segnalato 1.316 casi di contagi, un ulteriore record giornaliero dopo i 1.275 contagi di ieri, 8 luglio. I vertici sanitari del Paese temono che il bilancio giornaliero dei contagi possa raddoppiare entro la fine di luglio. (Git)